Hingis bate Dementieva e vai às quartas-de-final em Berlim A suíça Martina Hingis derrotou nesta quinta-feira a russa Elena Dementieva por 2 a 0 (6/3 e 6/2) e se classificou para as quartas-de-final do Torneio de Berlim. De quebra, Hingis se vingou da derrota imposta a ela pela russa na final do Torneio de Tóquio, em fevereiro, sua primeira competição após três anos fora das quadras. "Está virando a semana da vingança", brincou Hingis, que na primeira rodada havia eliminado a italiana Flavia Pennetta, a primeira a vencê-la nessa volta às quadras. "Essa foi uma de minhas melhores partidas", disse a suíça sobre a vitória diante da Dementieva, cabeça-de-chave número 5 em Berlim, numa partida que durou 1 hora e 15 minutos. Número 23 do mundo, Hingis ainda busca um título desde que se afastou, no fim de 2002, irritada com as seguidas contusões que a impediam de mostrar seu melhor jogo. Em nove torneios, ela chegou sete vezes às quartas-de-final. "Preciso subir no ranking para ser cabeça-de-chave e evitar jogos duros no início dos torneios", disse Hingis. Nos outros jogos já disputados em Berlim, a belga Justine Henin-Hardenne atropelou a russa Maria Kirilenko por 2 a 0 (6/1 e 6/0), mesmas parciais da vitória da chinesa Na Li sobre a colombiana Catalina Castaño. A russa Dinara Safina teve um pouco mais de trabalho para eliminar a eslovaca Daniela Hantuchova, também em dois sets (6/3 e 6/2).