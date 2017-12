Hingis bate Venus Williams de virada e vai à final em Roma A tenista suíça Martina Hingis derrotou de virada a norte-americana Venus Williams por 2 sets a 1 - com parciais de 0/6, 6/3 e 6/3 -, neste sábado, e se classificou para a final do Torneio de Roma, na Itália, que distribui mais de 1 milhão e meio de dólares em prêmios. Sua adversária na decisão será a russa Dinara Safina, irmã de Marta Safin, que ganhou da compatriota Svetlana Kuznetsova também de virada por 2 a 1 - com parciais de 3/6, 6/4 e 7/5. Com a vitória sobre a mais velha das irmãs Williams, que é a cabeça-de-chave número 9 da competição italiana, Hingis tem mais uma chance de conseguir o primeiro título desde que voltou ao circuito profissional no início desta temporada - a suíça havia se retirado das quadras por três anos por causa de seguidas lesões e por estar desmotivada para jogar. Com a ótima campanha em Roma, Hingis deverá começar o Aberto de Roland Garros, o segundo Grand Slam da temporada, entre as 20 melhores tenistas do mundo. Atualmente, a ex-número 1 do ranking está na 21ª colocação. O torneio francês tem seu início marcado para o próximo dia 29.