Hingis chega à final das duplas mistas na Austrália A tenista suíça Martina Hingis conseguiu, nesta sexta-feira, a classificação à final da chave de duplas mistas do Aberto da Austrália. Ao lado do indiano Mahesh Bhupathi, a ex-número 1 do mundo bateu a dupla formada pelos australianos Paul Hanley e Samantha Stosur por 2 sets a 0 - parciais de 6/3 e 6/3. Na decisão, marcada para o domingo, Hingis e Bhupathi terão pela frente o canadense Daniel Nestor e a russa Elena Likhovtseva. Na chave de simples, a suíça conseguiu chegar até as quartas-de-final, quando foi eliminada pela belga Kim Clijsters.