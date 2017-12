Hingis e Clijsters vencem e avançam à 3ª rodada em Paris Duas favoritas ao título do Torneio de Roland Garros não tiveram trabalho, nesta sexta-feira, e se classificaram à terceira rodada da competição disputada em Paris. A suíça Martina Hingis precisou de menos de uma hora para derrotar a checa Zuzana Ondraskova por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/3 - e a belga Kim Clijsters ganhou da espanhola Conchita Martínez Granados também por 2 a 0 - parciais de 6/0 e 6/3 -, em apenas 55 minutos. Na seqüência do torneio parisiense, Hingis terá pela frente a croata Ivana Lisjak, que passou pela chinesa Jie Zheng por 2 sets a 0 - com um duplo 6/4. Sem disputar o Aberto da França desde 2001, a tenista suíça busca o seu único título de Grand Slam que falta na carreira. Há duas semanas, a ex-número 1 do mundo conquistou, em Roma, o primeiro torneio desde que voltou ao circuito profissional no início desta temporada após ficar três anos sem jogar. Outra suíça, Patty Schnyder (cabeça-de-chave número 7), venceu a ucraniana Julia Vakulenko por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 7/5 e 6/0. Em outro jogo do dia, a espanhola Anabel Medina Garrigues bateu a estoniana Kaia Kanepi por 2 a 1 - com parciais de 6/3, 4/6 e 6/0.