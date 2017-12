Hingis e Clijters garantem últimas vagas do Masters da WTA A suíça Martina Hingis e a belga Kim Clijsters completam a relação de oito jogadoras que disputarão o Masters da WTA em Madri entre 7 e 12 de novembro. Hingis e Clijsters se unem à belga Justine Henin-Hardenne, à francesa Amélie Mauresmo e às russas Maria Sharapova, Svetlana Kuznetsova, Nadia Petrova e Elena Dementieva. A participação de Hingis e de Clijsters foi confirmada com a derrota da suíça Patty Schnyder, nona no ranking da WTA, na semifinal do torneio de Linz para Sharapova por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/5. Com o resultado, Schnyder já não pode somar uma pontuação que lhe permita ultrapassar Hingis e Clijsters. No ano de seu retorno às quadras, Hingis já conseguiu voltar à elite do tênis feminino. Ela, que já ocupou a primeira posição do ranking, deixou as competições em 2002 e voltou em 2006. A suíça conquistou dois títulos neste ano e tem 42 ao longo de sua carreira. "Estou feliz por já ter me classificado para o Masters da WTA em meu primeiro ano de volta ao circuito. Não podia pedir mais. Preciso olhar para frente para ficar entre as melhores do mundo", falou a suíça.