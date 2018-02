Hingis e Davenport se classificam às quartas em Dubai Duas favoritas ao título do WTA de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, venceram nesta quarta-feira e se classificaram às quartas-de-final da competição. A suíça Martina Hingis, mostrando sua boa forma, bateu a russa Anastasia Myskina por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3 - e a norte-americana Lindsay Davenport, atual campeã, aplicou uma ?bicicleta? (parciais de 6/0 e 6/0) na russa Elena Likhovtseva. Em outros jogos desta quarta, a russa Maria Kirilenko venceu a checa Lucie Safarova por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 6/3 - e a italiana Francesca Schiavone passou pela tunisiana Selima Sfar por 2 sets a 0 - parciais de 6/2 e 6/3. Desistência - Por causa de uma lesão no tornozelo direito, a belga Kim Clijsters, atual líder do ranking mundial, não está disputando o WTA de Dubai. E, nesta quarta, anunciou que não defenderá o título do torneio de Indian Wells, em Los Angeles (EUA), que começará no próximo dia 6. ?Estou muito decepcionada, mas agora preciso tempo para voltar a estar cem por cento?, disse Clijsters.