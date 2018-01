Hingis é surpreendida e eliminada no WTA de Seul Cabeça-de-chave número um, a tenista suíça Martina Hingis foi surpreendida nesta quinta-feira e eliminada do Torneio de Tênis de Seul, competição que conta pontos para o ranking da WTA e distribui cerca de US$ 150 mil em prêmios, ao levar um "pneu" e ser derrotada pela indiana Sania Mirza por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/0 e 6/4. "A Mirza esteve impressionante em quadra. Realmente ela jogou muito bem e eu não pude fazer nada", contou a suíça. Agora, Mirza vai enfrentar nas quartas-de-final a espanhola Virginia Ruano Pascual, que passou pela indonésia Angelique Widjaja por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Já a francesa Marion Bartoli, cabeça-de-chave número seis, confirmou o seu favoritismo ao passar pela sua compatriota Severine Bremond por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/1) e 6/1. Também por 2 a 0, a japonesa Ai Sugiyama eliminou a russa Anastassia Rodionova, parciais de 6/3 e 6/1.