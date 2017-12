Hingis e Venus Williams avançam no Torneio de Roma A tenista suíça Martina Hingis estreou com vitória no Torneio de Roma, que distribui US$ 1,34 milhão em prêmios. Outra que ganhou nesta terça-feira foi a norte-americana Venus Williams. Estreando na segunda rodada do torneio, Hingis passou pela checa Nicole Vaidisova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3. Já Venus, que é a cabeça-de-chave número 9 do torneio, derrotou outra checa, Lucie Safarova, por 6/1 e 6/4. Outra cabeça-de-chave que venceu nesta terça-feira, também pela segunda rodada do torneio, foi a russa Svetlana Kuznetsova. Ela ganhou da israelense Anna Smashnova por 6/1 e 6/3.