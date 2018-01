Hingis estréia com vitória em competição na Coréia do Sul Número oito do mundo, a tenista suíça Martina Hingis estreou com vitória no Torneio de Tênis de Seul, competição que conta pontos para o ranking da WTA e distribui cerca de US$ 150 mil em prêmios, ao derrotar com tranqüilidade nesta quarta-feira a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. "Apesar da vitória estou um pouco cansada, já que fiz uma estressante viajem da Índia até aqui", contou a tenista, que na última semana conquistou o Torneio de Kolkata. Na próxima fase do WTA de Seul, Hingis vai enfrentar a indiana Sania Mirza, que derrotou nesta quarta a sul-coreana South Korea por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/0 e 6/0. Já pelas oitavas-de-final, a japonesa Akiko Morigami passou pela sua compatriota Aiko Nakamuri por 2 a 0 (7/5 e 6/2). Também por 2 a 0, a russa Vera Zvonareva, cabeça número cinco, eliminou a finlandesa Emma Laine, com parciais de 6/4 e 6/0. No último jogo do dia, a grega Eleni Daniilidou venceu a russa Vera Dushevina por 2 a 1, parciais de 1/6, 6/1 e 6/0.