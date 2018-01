Hingis fecha ano com vitória no Torneio de Gold Coast Depois de ter ficado afastada das quadras por três anos por causa de várias operações nos tornozelos, a tenista suíça Martina Hingis, cabeça-de-chave número um, fechou o ano com uma vitória ao superar neste domingo a austríaca Sybille Bammer por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, na estréia no Torneio de Gold Coast, na Austrália. "Ela (Bammer) teve que assumir um alto risco porque eu não estava errando. Estava muito focada e não tive altos e baixos. Foi uma surpresa após um intervalo de seis semanas", disse Hingis, se referindo a última competição que havia disputado antes do jogo deste fim de semana - o Masters Madri. Ex-número 1 do mundo, Hingis conquistou nesta temporada, que marcou a sua volta às quadras, os títulos do Torneio da Itália e Índia, fechando o ano com 54 vitórias e 19 derrotas. "Agora sou a número 7 no mundo, ganhei dois torneios e disputei alguns grandes jogos contra jogadoras de primeira, então agora posso me cuidar lá fora", disse. "No ano passado não sabia me controlar e descobri como após alguns rounds, mas definitivamente levei um tempo para me acostumar com os nervos." Na próxima rodada, Hingis irá enfrentar a vencedora do confronto entre a russa Elena Bovina e a australiana Nicole Pratt. Em outro jogo deste domingo, a anfitriã Sophie Ferguson surpreendeu ao eliminar a japonesa Ai Sugiyama, cabeça-de-chave número oito, por 2 sets a 0, com 7/6 (7/4) e 6/4. Veja os resultados deste domingo: Catalina Castaño (COL) venceu Shannon Golds (AUS) por 6/3 e 6/4 Martina Hingis (SUI) venceu Sybille Bammer (AUT) por 6/0 e 6/2 Severine Bremond (FRA) venceu Iveta Benesova (RCH) por 0/6, 6/4 e 6/2 Milagros Sequera (VEN) venceu Ekaterina Ivanova (RUS) 6/4 e 6/2 Elena Vesnina (RUS) venceu Maria Elena Camerin (ITA) por 6/3 e 6/2 Sophie Ferguson (AUS) venceu Ai Sugiyama (JPN) por 7/6 (7/4) e 6/4