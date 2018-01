Hingis: "Frio na barriga" para estréia A menina precoce Martina Hingis está de volta ao cenário de suas maiores conquistas. Em 1997, com apenas 17 anos conquistou o título do Aberto da Austrália, repetindo o feito nos dois anos seguintes, em 98 e 99. A tricampeã está de volta a Melbourne Park, depois de um afastamento do circuito por três anos, por causa de uma lesão, e confessa um certo nervosismo nesse seu retorno. Sua estréia será nesta terça-feira no horário australiano, diante da russa Vera Zvonareva, 30.ª cabeça de chave da competição. "Quando joguei o meu primeiro Aberto da Austrália, em 1995, tinha apenas 15 anos e nenhum medo", contou Hingis em uma concorrida entrevista coletiva em Melbourne. "Dez anos depois, confesso que sinto um frio na barriga. Estou muito nervosa e ansiosa. Mas tenho de ter paciência, pensar apenas nesse meu primeiro jogo e ver o que acontece." A segunda rodada do Aberto da Austrália terá também a estréia do líder do ranking mundial, o suíço Roger Federer, que vai enfrentar o desconhecido jogador do Uzbesquistão Denis Istomin, apenas o número 195 do ranking e que entrou na competição como wild card. Federer sentiu que cometeu uma gafe ao substimar o adversário. Viu a repercussão negativa de suas declarações em que revelava não ter qualquer conhecimento de Istomin "nem sei se é canhoto ou destro" e procurou a imprensa suíça para tentar contornar a situação. "Quando eu era 300 do mundo ganhei do Carlos Moya, que era o número 4 do mundo", exemplificou. "O fato de ter um adversário desconhecido pela frente, pode ser muito perigoso. Jamais cheguei a subestimar o Istomim e andei buscando informações sobre seu jogo." O Aberto da Austrália começou na madrugada de domingo para segunda-feira e é o primeiro Grand Slam da temporada de 2006.