Hingis passa em Indian Wells e vai pegar Dinara Safina A suíça Martina Hingis está classificada para a quarta-de-final do Torneio de Indian Wells de tênis, nos Estados Unidos. Ela venceu nesta terça-feira a americana Lindsay Davenport por 2 sets a 1 (6/3, 1/6 e 6/2). A vitória é uma das mais importantes para Hingis, que retornou neste ano ao circuito profissional de tênis, já que sua adversária era cabeça-de-chave número 2 do torneio e uma das favoritas a conquistar o título de campeã. Agora, Hingis terá pela frente a suíça Dinara Safina (que venceu o confronto contra a russa Anastasia Myskina por 2 a 0, também nesta terça). No outro jogo desta noite, completando a rodada, a argentina Gisela Dulko ganhou da finlandesa Emma Laine por 2 sets a 0 (7/5 e 7-6), em 2 horas e 23 minutos de partida. Dulko, agora, enfrentará Justine Henin-Hardenne.