Hingis passa por israelense e avança às quartas na Índia A suíça Martina Hingis derrotou, nesta quarta-feira, a israelense Tzipora Obziler por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 7/5 - e conseguiu a classificação para as quartas-de-final do WTA de Kolkata, realizado em Calcutá, na Índia. Cabeça-de-chave número 1 do torneio, a ex-número 1 do mundo e atual nona colocada do ranking mundial terá pela frente a tailandesa Tamarine Tanasugarn, que bateu a norte-americana Abigail Spears por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/4 e 6/2. Ainda pela segunda rodada, a francesa Aravane Rezai (cabeça 4) ganhou da bielo-russa Tatiana Poutchek por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 6/2. Em outro jogo do dia, pela primeira rodada da competição indiana, a alemã Sandra Kloesel venceu a russa Galina Voskoboeva por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6, 5/7 e 6/4. Pequim A norte-americana Lindsay Davenport (cabeça-de-chave número 5) estreou com pé direito no WTA de Pequim, na China, ao derrotar a russa Anna Chakvetadze por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/4), 3/6 e 7/5. Sua próxima rival será a chinesa Jie Zheng, que terá o apoio da torcida. Outra tenista local, Peng Shuai conseguiu eliminar a russa Maria Kirilenko (cabeça 8) com a vitória por 2 a 1 - parciais de 5/7, 6/4 e 6/2. Quem não precisou se esforçar muito foi a russa Svetlana Kuznetsova. Segunda pré-classificada do torneio, a tenista vencia a croata Jelena Kostanic por 2 a 1 no primeiro set quando Kostanic sentiu uma lesão e teve de abandonar. Em outras partidas, a francesa Marion Bartoli passou pela espanhola Anabel Medina Garrigues por 2 a 0 (duplo 6/3) e a japonesa Ai Sugiyama eliminou a checa Nicole Vaidisova por 2 a 1 - parciais de 6/4, 1/6 e 6/3.