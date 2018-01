Hingis perde para Henin na Austrália A tenista suíça Martina Hingis, de volta ao circuito profissional após três anos afastada por lesões, sofreu mais um revés ao ser derrotada, nesta segunda-feira, pela belga Justine Henin-Hardenne (número 8 do ranking mundial), com um duplo 6/3, pela primeira rodada do WTA de Sydney, na Austrália. Na semana passada, no primeiro torneio após o retorno às quadras, Hingis chegou até a semifinal em Gold Coast - perdeu para a italiana Flavia Pennetta. O próximo compromisso da ex-número 1 do mundo é o Aberto da Austrália, que começará na semana que vem. Em outros jogos da rodada, a italiana Francesca Schiavone bateu a japonesa Ai Sugiyama por 2 sets a 0 (6/1 e 6/2), a checa Nicole Vaidisova derrotou a australiana Samantha Stosur por 2 a 1 (6/4, 4/6 e 6/1), a russa Dinara Safina ganhou da alemã Anna-Lena Groenefeld por 2 a 0 (6/2 e 6/1) e a eslovaca Daniela Hantuchova eliminou a indiana Sania Mirza por 2 a 1 (6/4, 2/6 e 6/2).