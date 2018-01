Hingis perde para italiana na semifinal A tenista italiana Flavia Pennetta acabou com o sonho da suíça Martina Hingis de conquistar um título logo no seu primeiro torneio após três anos afastada do circuito profissional por causa de lesões. Cabeça-de-chave número 4, Pennetta ganhou de virada por 2 sets a 1 - parciais de 1/6, 7/6 (7/2) e 6/2) - e avançou à final do WTA de Gold Coast, na Austrália. Na decisão do torneio, que distribui 175 mil dólares e serve de preparação para o Aberto da Austrália, a italiana terá pela frente a checa Lucie Safarova, que bateu a russa Dinara Safina por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 6/2. Auckland - Pelas semifinais do WTA de Auckland, na Nova Zelândia, a russa Vera Zvonareva ganhou da eslovaca Daniela Hantuchova com um duplo 6/2 e jogará a final contra a francesa Marion Bartoli, que venceu a russa Nadia Petrova com parciais de 3/6, 6/4, 2/1 e abandono por lesão muscular.