Hingis sobe 69 posições no ranking mundial do tênis A tenista belga Kim Clijsters continua na liderança do ranking mundial da WTA, em lista divulgada nesta segunda-feira. Mas o destaque mesmo foi a suíça Martina Hingis, que já foi a número 1 e subiu 69 posições nesta semana, passando para a 48ª colocação. Em sua volta ao tênis - após ficar afastada de torneios profissionais por 4 anos, devido a lesões no tornozelo -, Hingis chegou às quartas-de-final do Aberto da Austrália, realizado em janeiro, e disputou a final do Torneio Pan Pacific, no último domingo, no Japão, onde acabou sendo derrotada pela russa Elena Dementieva, oitava do mundo, por 6/2 e 6/0. O ranking mundial não apresentou mudanças significativas nas dez primeiras posições. A francesa Amelie Mauresmo e a norte-americana Lindsay Davenport continuaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Confira a classificação do ranking: 1º Kim Clijsters (BEL) - 3.478 pontos 2º Amelie Mauresmo (FRA) - 3.377 pontos 3º Lindsay Davenport (EUA) - 2.803 pontos 4º Maria Sharapova (RUS) - 2.615 pontos 5º Justine Henin-Hardenne (BEL) - 2.578 pontos 6º Mary Pierce (FRA) - 2.430 pontos 7º Nadia Petrova (RUS) - 2.014 pontos 8º Elena Dementieva (RUS) - 1.908 pontos 9º Patty Schnyder (SUI) - 1.900 pontos 10º Venus Williams (EUA) - 1.630 pontos