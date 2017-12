Hingis vai enfrentar Clijsters pelas quartas-de-final Pelas oitavas-de-final do Aberto de Roland Garros, a tenista suíça Martina Hingis, número 15 do mundo, conseguiu derrotar nesta segunda-feira a israelense Shahar Peer por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/3. O jogo entre as tenistas tinha sido iniciado no domingo, mas por causa do anoitecer em Paris, a partida foi transferida para esta segunda. Hingis foi vice-campeã de Roland Garros por duas vezes: em 1997 e 1999. Agora, Hingis vai enfrentar pelas quartas-de-final a belga Kim Clijsters, número dois do mundo, que no domingo derrotou a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0. Já a checa Nicole Vaidisova, que passou pela francesa Amelie Mauresmo, número um do mundo, vai enfrentar pelas quartas a norte americana Venus Williams. Em duelo de russas, Dinara Safina vai buscar uma vaga na semifinal contra Svetlana Kuznetsova. Já a belga Justine Henin-Hardenne, cabeça-de-chave número cinco, enfrentará a alemã Anna-Lena Groenefeld. As partidas pelas quartas-de-final de Roland Garros acontecerão nesta terça-feira.