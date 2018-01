Hingis vence e está nas quartas-de-final Três anos fora das quadras não foram suficientes para afastar de Martina Hingis o sonho de voltar a colocar-se entre as líderes e a conquistar títulos importantes como o de um Grand Slam. Em mais uma atuação marcante, nesta segunda-feira, a ex-número 1 do mundo derrotou Samantha Stosur por 2 sets a 0 - parciais de 6/1 e 7/6 (10/8) - e na próxima rodada terá pela frente o seu maior desafio até agora no Aberto da Austrália: enfrentará a belga Kim Clijsters, que derrotou a italiana Francesa Schiavone por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/5) e 6/4. ?Comecei bem o jogo, mas depois fiquei nervosa por não conseguir fechar a partida?, contou Hingis, que teve diante de Stosur quatro match points. ?Comecei a lembrar as finais de Grand Slam em que perdi, depois de desperdiçar muitas oportunidades?. No próprio Aberto da Austrália, Hingis teve uma derrota marcante. Na final do torneio de 2002, perdeu o título para Jennifer Capriati, depois de ter desperdiçado justamente quatro match points. Se para Hingis esse tipo de trauma incomodou sua atuação, para Kim Clijsters o maior problema é o físico. ?Estive nesta última semana mais tempo na sala de fisioterapia do que nas quadras de treino?, reclamou a tenista belga, que esteve ameaçada de não jogar em Melbourne por causa de uma lesão. Nos outros jogos da rodada, a francesa Amelie Mauresmo (3ª pré-classificada) bateu a checa Nicole Vaidisova por 2 sets a 0 - com um duplo 6/1 - e a suíça Patty Schnyder (cabeça 7) eliminou a russa Anastasia Myskina também por 2 a 0 - parciais de 6/2 e 6/1.