Hingis vence em duplas na Austrália A suíça Martina Hingis está mostrando que está em boa forma física em sua volta ao circuito profissional de tênis, após três afastada. Nesta terça-feira, um dia após vencer na estréia da chave de simples, Hingis avançou à segunda rodada no torneio de duplas do WTA de Gold Coast, na Austrália. Junto com a francesa Tatiana Golovin, a suíça venceu as chinesas Li Ting e Sun Tiantian, campeãs olímpicas em Atenas/2004, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/4. Nesta quarta, Hingis voltará às quadras para enfrentar a russa Klara Koukalova, pela segunda rodada em simples. Quem não teve trabalho para avançar às quartas-de-final foi a russa Dinara Safina, cabeça-de-chave número 3. A irmã de Marat Safin ganhou da checa Iveta Benesova por 2 sets a 0 - com parciais de 6/0 e 6/1. A italiana Flavia Pennetta, quarta pré-classificada, bateu a chinesa Na Li com um duplo 6/2.