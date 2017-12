Hingis vence na estréia do Torneio de Tênis de Zurique Ex-número um do mundo, a tenista suíça Martina Hingis aplicou um "pneu" no primeiro set e derrotou a alemã Anna-Lena Groenefeld por 2 sets a 0, na estréia do Torneio de Tênis de Zurique, competição que conta pontos para o ranking da WTA e distribui mais de US$ 1,3 milhão em prêmios. Hingis não teve dificuldades para quebrar o serviço de sua rival e aplicou 6/0 no primeiro set. No entanto, Groenefeld aumentou o ritmo no segundo e a suíça só conseguiu fechar em 7/5. Agora, Hingis vai enfrentar nas oitavas-de-final a vencedora do duelo entre a russa Anna Chakvetadze, campeão do WTA de Moscou, e a francesa Nathalie Dechy. Ao lado de Hingis, que atualmente é a número nove do mundo, o Torneio de Zurique tem como destaque as presenças da francesa Amelie Mauresmo, que é a número um da WTA, e das russas Maria Sharapova e Svetlana Kuznetsova.