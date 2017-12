Hingis vence outra e agora encara Dementieva em Berlim A tenista suíça Martina Hingis derrotou, nesta quarta-feira, a alemã Julia Schruff por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3 - e agora terá um osso duro pela frente nas oitavas-de-final do Torneio de Berlim, na Alemanha, que é disputado em quadras de saibro e distribui mais de um milhão de dólares em prêmios. Sua adversária será a russa Elena Dementieva (cabeça-de-chave número 5), que passou pela ucraniana Julia Vakulenko por 6/3, 2/0 e abandono. Quem também se classificou na competição alemã foi a russa Nadia Petrova. A cabeça-de-chave número 2 bateu a compatriota Vera Zvonareva por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 7/6 (7/3). A surpresa ficou por conta da eliminação da alemã Anna-Lena Groenefeld (7ª pré-classificada), que foi derrotada pela colombiana Catalina Castaño por 2 a 1 - parciais de 6/3, 2/6 e 6/3. Em outros jogos válidos pela segunda rodada, a russa Svetlana Kuznetsova ganhou da alemã Martina Muller por 2 sets a 1 (6/3, 3/6 e 6/0), a russa Maria Kirilenko passou pela checa Klara Koukalova por 2 a 0 (6/4 e 6/3), a chinesa Na Li venceu a italiana Nathalie Vierin por 2 a 0 (6/1 e 6/2), a russa Dinara Safina eliminou a checa Kveta Peschke por 2 a 0 (6/3 e 6/1) e a russa Anna Chakvetadze bateu a espanhola Anabel Medina Garrigues por 2 a 0 (6/3 e 6/4).