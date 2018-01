Hingis vence tailandesa e avança às semifinais na Índia A suíça Martina Hingis conseguiu, nesta sexta-feira, a classificação para as semifinais do WTA de Kolkata, que está sendo realizado em Calcutá, na Índia. Cabeça-de-chave número 1 do torneio e nona colocada no ranking mundial, Hingis derrotou a tailandesa Tamarine Tanasugarn por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/2. Sua adversária será a indiana Sania Mirza (cabeça 5), que passou pela francesa Aravane Rezai também por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 7/5. Nos outros jogos do dia, duas surpresas se classificaram para as semifinais. A russa Olga Poutchkova ganhou da italiana Alberta Brianti por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/3 - e jogará contra Iroda Tulyaganova, do Usbequistão, que eliminou a russa Alla Kudryavtseva por 2 a 1 - com parciais de 4/6, 6/2 e 6/2. Eslovênia Pelas quartas-de-final do WTA de Portoroz, na Eslovênia, a francesa Emilie Loit derrotou a eslovaca Jarmila Gajdosova por 2 sets a 0 (duplo 6/3), a italiana Tathiana Garbin passou pela alemã Martina Muller por 2 a 0 (6/2 e 7/5), a austríaca Tamira Paszek bateu a eslovena Andreja Klepc por 2 a 0 (6/4 e 6/2) e a italiana Maria Elena Camerin ganhou da eslovaca Martina Sucha por 2 a 1 - parciais de 7/5, 5/7 e 6/1. As semifinais serão Emilie Loit x Tamira Paszek e o duelo italiano entre Tathiana Garbin e Maria Elena Camerin.