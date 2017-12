Hípica: prova homenageia mulheres As amazonas Karina Goldman Lemos Torres, Andréa Guzzo Muniz e Kátia Naday, as mais bem colocadas no ranking do Torneio de Verão da prova de obastáculos até 1,30 m, entram nesta sexta-feira ao meio-dia na pista do Clube Hípico Santo Amaro contra os três melhores cavaleiros no mesmo ranking, grupo composto por Vitor Alves Teixeira, César Almeida e José Afonso da Silveira. Será o Desafio Mulheres X Homens, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Leia mais no Jornal da Tarde