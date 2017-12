Hípica recebe competição nacional A Sociedade Hípica Paulista está sendo palco do Campeonato Brasileiro de Cavalos Novos, para animais de 4 a 7 anos, com a participação de 200 conjuntos. Hoje, na categoria de 4 anos, o vencedor foi Luiz Guilherme A. Ciampia com o animal Acorsi do Gerezin, com a média de 8,33. Competiram 74 conjuntos. Amanhã, o campeonato pressegue a partir das 10 horas, com a disputa das provas para cavalos com 6 anos, com altura de 1,30 metro. A Sociedade Hípica fica na Rua Quintana, 206, no Brooklin, e a entrada é gratuita.