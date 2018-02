Hípica recebe prova de adestramento O Clube Hípico de Santo Amaro vai receber neste sábado uma das competições de adestramento mais importante do circuito mundial - o FEI World Dressage Challenge. No domingo só participarão os 16 melhores conjuntos classificados de todas as categorias do sábado. O Concurso é organizado pela FEI, Confederação Brasileira de Hipismo e Federação Paulista de Hipismo e Clube Hípico de Santo Amaro. O evento encontra-se aberto ao público com entrada franca.