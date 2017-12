Hipismo: aberta temporada de Saltos A temporada na Sociedade Hípica Paulista começa oficialmente nesta quinta-feira, com a abertura do Torneio Ranking de Salto. As competições terão início às 10h, com provas para todos os níveis e categorias. No domingo, encerramento da primeira etapa do torneio, será disputado o Grande Prêmio ? e nomes de destaque do esporte no Brasil, como o do gaúcho André Johannpeter, deverão participar da disputa. O medalhista olímpico ? André Johannpeter foi bronze por equipes nos Jogos de Atlanta/96, e bronze por equipes em Sydney/2000, sendo ainda o brasileiro melhor colocado ? não deverá ir à Copa do Mundo de Salto, em Leipzig, Alemanha, em maio, e ainda depende de vaga na equipe brasileira para o Mundial de Jerez de la Frontera, na Espanha, em setembro. Antes do GP de domingo, previsto para as 16h, Johannpeter pode participar da prova de obstáculos de até 1,30 m, no sábado. Nesta quinta-feira, as competições serão com obstáculos de até 1,00 m, até 1,15 m, até 1,25 m e até 1,35 m. Os principais cavaleiros que estarão na briga serão Renato Junqueira, Cláudio Souza Guedes, Alberto Muylaert, Verônica Wright, Caio Sérgio de Carvalho, Ricardo Gonçalves, Romeu Ferreira Neto e Carlos Bier Johannpeter. Na sexta-feira, as provas do torneio também começam às 10h, mas no sábado e no domingo o início será às 9h. A Sociedade Hípica Paulista fica na Rua Quintana, 206, no Brooklin, e a entrada é gratuita. O telefone para mais informações é 5506-0611.