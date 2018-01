Hipismo: acervo de Reynoso vai à venda Parte do acervo do José Roberto Reynoso Fernandez, o Alfinete, um dos maiores cavaleiros da história do hipismo brasileiro, morto em 2002, será colocado à venda a partir do dia 27. Segundo o filho de Alfinete, José Roberto Reynoso Fernandes Filho, parte da família está se transferindo de uma casa na Rua Colômbia para um apartamento, também em São Paulo, e parte dos troféus e diplomas, assim como outros itens da casa, não poderão ser transportados na mudança. "Antigamente, os troféus de competições eram muito grandes, independentemente de sua importância e não temos como ficar com todos", explica Fernandez Filho. Ele fez questão de ressaltar que os objetos mais significativos da carreira de Alfinete estão sendo preservados. O cavaleiro fez parte da primeira equipe campeã pan-americana de hipismo em 1967 e foi um dos responsáveis pela formação do conjunto Baloubet du Rouet e Rodrigo Pessoa. Fernandez Filho, inclusive, segue os passos do pai e participa de competições de salto. O cavaleiro passou o último mês no manége de Nelson Pessoa, na Bélgica, e, no próximo fim de semana, participará do Festival de Verão, em São Paulo. Pacote - Entre os itens de Alfinete que estarão à venda há medalhas, troféus, material de equitação e diplomas. Segundo o presidente da Federação Paulista de Hipismo (FPH), Carlos Victor Bergamasthi, os clubes hípicos costumam guardar acervos de seus principais atletas. "Normalmente há um vínculo grande entre o cavaleiro e o clube que ele defende em competições." No caso de Alfinete este clube era a Sociedade Hípica Paulista. "Eu não estava sabendo dessa venda. Mas vamos estudar a possibilidade de ficar com parte desse material", afirma o presidente da FPH.