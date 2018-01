Hipismo: aftosa pode mudar calendário A febre aftosa, que provocou o cancelamento de vários concursos hípicos na Europa, continua sendo a responsável pela incógnita de quantos torneios essa temporada conseguirá realizar. Sem o título da Copa do Mundo, Rodrigo volta hoje para Bruxelas, na Bélgica, para tentar planejar sua participação no restante do ano. "Normalmente são vários os concursos em maio, mas com a doença o calendário pode mudar, vamos ver nas próximas semanas." O certo é que Rodrigo colocará seu outro cavalo, Lianos, para competir. O torneio de München-Riem, na Alemanha, de 24 a 27 de maio, deverá marcar a estréia de Lianos, com o qual o cavaleiro venceu o Mundial de Roma, em 1998. Na temporada, depois da Copa do Mundo, os torneios mais importantes serão os de Aachen, Alemanha, de 12 a 17 de junho, e o de Calgary, Canadá, de 30 de maio a 3 de junho. O vice-campeonato na Copa do Mundo, hoje, até poderia ter sido muito honroso não tivesse ficado a decepção pela vitória ter chegado tão perto. "Podíamos ter ganho, mas a Copa foi equilibrada desde o início, bem disputada até o fim e o suíço Markus Fuchs também mereceu ganhar", avaliou Rodrigo. Na sua opinião Baloubet du Rouet fez um bom torneio, mas também não definiu ainda se montará o cavalo da raça sela-francesa ou o alemão hoslteiner Lianos no Mundial de Jerez de La Fronteira, no ano que vem. Para o Brasil, que foi quinto colocado por equipe, no último Mundial, Rodrigo prevê dificuldades. "Temos hoje duas aposentadorias - a dos cavalos Aspen e Calei - e nenhum reforço. Tem um reforço chegando, do cavalo comprado pelo Jorge Gerdau, pai de André Johannpeter, que é o Fort de Neville." Se as situações de Rodrigo e André estão bem resolvidas, formar o restante da equipe, mesmo sendo de apenas quatro cavaleiros, é complicado. "Para remontar os cavaleiros a Confederação (Brasileira de Hipismo) teria de conseguir ?uma nota preta? para comprar cavalos porque cavaleiros bons temos de sobra, o Bernardo (Rezende Alves), o Vítor (Alves Teixeira), o Doda (Álvaro Afonso de Miranda Neto). Não temos ´horse power´."