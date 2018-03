Hipismo: alemão faz clínica de adestramento O alemão Udo Lange, novo treinador da equipe de adestramento do Brasil, está ministrando uma clínica para 12 cavaleiros e amazonas, com 21 animais, na Sociedade Hípica Paulista. O trabalho faz parte da preparação da equipe para os Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio. Atualmente, o cavaleiro, de 60 anos, vem treinando três amazonas canadenses para a Olimpíada de Atenas. A clínica começou domingo e vai até quinta-feira.