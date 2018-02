Hipismo: Almeida vence em Campinas O cavaleiro César Almeida venceu neste domingo o Grande Prêmio do Circuito de Salto do Interior de São Paulo, disputado na Sociedade Hípica de Campinas. Montando Salamandra Quick, Almeida não cometeu nenhuma falta e ficou à frente de Alvaro Affonso de Miranda, o Doda, o segundo colocado. A prova de Campinas é a última etapa do circuito e contou com a participação de 516 conjuntos nas diferentes provas ao longo do final de semana. A partir de abril, César Almeida participa das seletivas para os Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo.