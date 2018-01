Hipismo: André Miranda vence prova em SP Nesta quinta-feira, no primeiro dia do Concurso Nacional Indoor da Sociedade Hípica Paulista, que está em sua fase nacional, o vencedor da prova de 1,30 metro, com desempate a 1,40m, foi André Miranda, com "Amore Mio", sem faltas no deempate a 33s71. Nesta sexta, as provas prosseguem a partir das 9h. Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, foi o segundo colocado com "Baeken", sem faltas, com o tempo de 34s42, seguido da amazona Mariela Amodeo, com "Quality", em 43s53. Até domingo, a competição terá sua fase nacional. A partir da próxima quinta-feira será realizada a fase internacional, que vale como seletiva para a Copa do Mundo de Las Vegas, em abril.