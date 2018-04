Hipismo: Bernardo, o melhor brasileiro O cavaleiro Bernardo Resende foi o brasileiro melhor colocado no primeiro dia dos saltos na Olimpíada de Atenas. Montando Canturo, neste domingo, Bernardo perdeu apenas um ponto, por exceder o tempo permitido. Rodrigo Pessoa, com Baloubet du Rouet, e Luciana Diniz,com Mariachi, ficaram em 31º lugar, com cinco pontos perdidos. Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, terminouna 47ª colocação. A prova deste domingo serviu para indicar a ordem de entrada dos conjuntos na terça-feira. O primeiro conjunto deste domingo será o último a saltar na prova que valerá medalha.