Hipismo: Bernardo Rezende vence prova Bernardo Rezende Alves chamou a atenção nesta quarta-feira no Grande Prêmio da Europa de Hipismo, em Aachen, ao ganhar a prova da série intermediária, de até 1,45 m de altura, no primeiro percurso, e 1,50 m no desempate. Dos 60 conjuntos que entraram na pista de grama do Estádio Hípico de Aachen, apenas nove seguiram para o desempate e o brasileiro foi 1s62 melhor que o segundo colocado. Montando a égua Diva, ele fez o percurso em 32s79, seguido por Roberto Arioldi, da Itália, com 34s41. Após a prova, os europeus estavam curiosos para saber quem era Bernardo, "um cavaleiro muito rápido", conforme comentário geral. O brasileiro está na Europa há apenas um mês e ainda não é conhecido no circuito internacional. Questionado pelos jornalistas internacionais em inglês, ele avisou que sua língua era português.