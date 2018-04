Hipismo: Brasil ganha medalha inédita O ginete brasileiro Rodrigo Pessoa, montando ?Baloubet du Rouet?, conquistou a medalha de prata na final individual do concurso de saltos no torneio olímpico de hipismo dos Jogos de Atenas. É a terceira medalha de prata do Brasil nos Jogos de Atenas, num total de oito. Foi a primeira medalha individual do hipismo brasileiro na história das Olimpíadas. A medalha de ouro foi para o irlandês Cian O´Connor, com "Waterford Crystal". Rodrigo perdeu 8 pontos por faltas no primeiro percurso e zerou a pista no segundo, e foi para o desempate com o norte-americano Chris Kappler, derrubando o último obstáculo e perdendo 4 pontos por falta. Mas a montaria de Kappler, "Royal Kaliber", mancou após saltar um dos últimos obstáculos e desistiu.