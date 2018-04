Hipismo: Brasil na final por equipes A equipe brasileira de salto classificou-se para a final do concurso por equipes, do torneio olímpico de hipismo, que será disputada na noite desta terça-feira. Ao final da fase eliminatória, o Brasil terminou em 7º lugar com 16 pontos perdidos, depois da apresentação dos cavaleiros Rodrigo Pessoa ( o melhor de todos), Bernardo Alves, Álvaro Miranda Neto - o Doda - e da amazona Luciana Diniz. Em Sydney, o Brasil ganhou a medalha de bronze. Hoje, a Alemanha terminou em primeiro lugar e os EUA em segundo.