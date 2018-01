Hipismo: Brasil vai bem na Bélgica Apesar do mau tempo no primeiro dia de provas, nesta quinta-feira, cavaleiros brasileiros começaram bem no Campeonato Mundial de Cavalos Novos, em Lanaken, na Bélgica. Na categoria 5 anos,Vitor Alves Teixeira, Bernardo Alves Rezende e César Almeida não cometeram nenhuma falta, mantendo a primeira posição. Já nas categorias 6 e 7 anos, apesar de alguns pontos perdidos,os brasileiros seguem para as próximas etapas do campeonato, que termina no domingo.