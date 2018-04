Hipismo brasileiro perde Alfinete O hipismo brasileiro perdeu, sábado, um dos seus maiores cavaleiros: José Roberto Reynoso Fernandez, o "Alfinete" , vencedor, por exemplo, dentre tantos títulos, da medalha de ouro por equipes no Pan-Americano do Canadá, em 1967. Alfinete morreu enquanto dormia em um haras de Sorocaba, aos 54 anos, onde residia, dava aulas de equitação e orientava no treinamento dos animais. "Ele era um cavaleiro clássico, com profundo conhecimento de equitação acadêmica, dotado de grande equilíbrio e graça, resultado da conjugação perfeita entre impulsão e leveza", definiu Gilberto Azambuja, cavaleiro da Sociedade Hípica Paulista, contemporâneo de Alfinete. O retrospecto de Alfinete no hipismo o coloca entre os maiores da história desse esporte no País, ao lado de Nelson Pessoa. Campeão brasileiro em 1975, 1976, 1978 e 1981, seis vezes vencedor do conceituado Torneio Pão de Açúcar, e técnico da equipe que representou o Brasil nos Mundiais de Barcelona e Cuba. Alfinete residiu muitos anos fora do Brasil. Em 1968, logo depois de ser campeão pan-americano, conquistou o primeiro lugar no Troféu Royal Rider de Toronto, mesmo ano em que venceu também a Prova das Nações de Genebra. "Estamos de luto. Perdemos um dos cavaleiros mais queridos que já passaram pela Hípica", afirmou Azambuja.