Hipismo: brasileiros com boas chances Vários cavaleiros brasileiros estão entre os favoritos no Concurso Internacional Indoor que termina neste domingo na Sociedade Hipica de São Paulo, com o Grande Prêmio seletivo para a Copa do Mundo de Hipismo que será disputado em abril do ano que vem em Kuala Lumpur, na Malásia. Estão bem cotados os cavaleiros Fábio Leivas, vencedor da prova de 1,50m de sexta-feira a noite, André Miranda, que vem liderando as series internacionais do Indoor, além dos cavaleiros olímpicos, Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, Vítor Alves Teixeira e os medalhas de bronze por equipe nos Jogos Pan-Americano de Santo Domingo, César Almeida, Karina Harbich Johannpeter e Pedro Paulo Lacerda. Do circuito europeu, a amazona suiça Leslie Mcnaght, vem conquistando excelentes resultados no Indoor, assim como o inglês, Ben Maher, que se classificou entre as seis primeiras colocações das séries principais. O GP será de altura de 1,50m com desempate a 1,60m e acontecerá a partir das 15 horas. O evento é aberto ao público com entrada franca.