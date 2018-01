Hipismo: brasileiros disputam final Nas provas extras ? para cavaleiros que não se classificaram para a decisão do Mundial de Cavalos Novos da Bélgica ? para animais de 6 anos, o brasileiro Pedro Veniss, com a égua Atlântica, foi vice-campeão, sem faltas, em 25s72. A vitória foi do inglês Derek Morton, com Miss Opal (25s15). Manoel Poladian Filho, com KLM Aldatus Son Doanjo, foi 10.º. Na final, neste domingo, estarão César Almeida, Bernardo Resende Alves, Marcelo Lemos de Souza e Luiz Felipe de Azevedo Filho, do Brasil.