Hipismo: começa a Copa Santo Amaro Com as participações de mais de 400 conjuntos, começa nesta sexta- feira a oitava etapa da Copa Santo Amaro de Salto, no Clube Hípico de Santo Amaro a partir das 9 horas da manhã, com as presenças de César Almeida, Vítor Alves Teixeira, José Roberto Reynoso Fernandez Filho e Elizabeth Assaf, entre outros. Esse torneio servirá também como a última preparatória para o Concurso Internacional Visa Indoor, que será realizado a semana que vem, na Sociedade Hípica Paulista.