Hipismo: começa o Paulista de Seniores O Campeonato Paulista de Seniores de salto de 2003, começa a ser disputado a partir desta quinta- feira no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo e terá a participação de cavaleiros e amazonas de todo o Estado. Um dos destaques será o cavaleiro César Almeida, da equipe Salamandra, com dois animais diferentes: Limerick 53 e Chapmann Rouge. Almeida busca o título de Campeão de Seniores Top, provas de altura de 1,50m. Em 2002 ele foi Campeão Paulista de Seniores Especiais. Outros destaques são os cavaleiros Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, Leandro Serrano, Marcelo Artiaga, Paulo Victor Foroni, Katy King, Marcelo Lemes de Souza e José Cristiano Bicudo. Paralelamente às provas do campeonato estarão acontecendo provas extras oficiais para diferentes categorias e níveis.