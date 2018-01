Hipismo: Copa é seletiva ao Mundial Com cinco provas começa nesta quinta-feira a 34ª Copa São Paulo de Hipismo, na Sociedade Hípica Paulista. O torneio reúne os destaques do esporte no País e serve de seletiva para competições internacionais, incluindo a indicação de dois cavaleiros para a disputa de um lugar na seleção brasileira que disputará o Mundial de Aachen, na Alemanha, em 2006.