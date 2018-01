Hipismo: Copa SP deve definir time do Pan A Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) pode anunciar os cinco representantes brasileiros nos Jogos Pan-Americano de Santo Domingos durante a 32ª Copa São Paulo de Hipismo, a partir de quinta-feira, na Sociedade Hípica Paulista. Por enquanto, só o campeão brasileiro Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, garantiu a vaga. Bernardo Resende Alves, campeão da Copa do Rei, na Espanha, é sério candidato a uma vaga. Se Rodrigo Pessoa, que certamente teria lugar na equipe, não for à República Dominicana, a CBH definirá os outros três nomes na Copa São Paulo. Um deles será o vencedor das seletivas, que têm como favorito César Almeida. Pedro Paulo Lacerda e Marcello Artiaga de Castro são candidatos fortes para o Pan.