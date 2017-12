Hipismo define conjuntos para Mundial Três conjuntos mostrarão o bom momento da criação brasileira de cavalos de hipismo no Mundial de Cavalos Novos, de 20 a 23 de setembro, em Lanaken, Bélgica. Depois de quatro seletivas, os representantes estão definidos: Vitor Alves Teixeira, nove vezes campeão brasileiro sênior, com "Arabeske/JMen" (categoria de 5 anos), Edison Aguiar com "Piantella/JMen" (6 anos) e Marcelo Artiaga com "Galant du Montecristo" (7 anos). "O Mundial representa o melhor da criação internacional. E nós estamos lá", comenta Luiz Alberto Dalcanale, presidente da Associação Brasileira de Criadores do Cavalo de Hipismo (ABCCH). Esta é a terceira vez que o Brasil participa do Mundial. Mas é a primeira em que a ABCCH patrocina a ida dos cavalos, com apoio da KLM e Federação Paulista de Hipismo. Nos anos anteriores, o Brasil também não inscreveu cavalos nas três categorias. No ano passado, um cavalo BH, o "Singular Joter II", de Jorge Gerdau, foi o terceiro colocado na categoria dos 5 anos, com o cavaleiro alemão Dirk Allman. Depois do Mundial, o "Singular" passou por um teste de 100 dias, foi o melhor modalidade "salto" e aprovado como garanhão segundo as regras exigentes dos dirigentes alemães. Um garanhão aprovado fornece de 200 a 300 coberturas por ano, a R$ 1 mil cada, explica Raul Antônio de Maura Silva, superintendente do studbook da ABCCH. "É possível que este cavalo participe outra vez do Mundial, agora nos 6 anos, inscrito pelos europeus. Isso é ótimo. Se ele vencer, nosso studbook ficará com os pontos", diz Raul Antônio. Dos cavalos BH selecionados para o Mundial, "Arabeske" e "Piantella" pertencem ao haras Agromen enquanto "Galant" é de propriedade de Adauto Marcondes e haras BH. "Apenas os 100 melhores cavalos participam do Mundial. Nós estamos reivindicando mais algumas vagas. Gostaríamos de inscrever mais três cavalos, um em cada categoria", diz Raul Antônio. A ABCCH, a princípio, enviará os cavalos para a Bélgica até o dia 7 de setembro. A entidade brasileira registra hoje cerca de 500 novos potros por ano. Raul está seguro de que as seletivas brasileiras foram eficientes. "Pudemos observar bem os cavalos. A última seletiva foi o Campeonato Brasileiro que teve peso 2. Escolhemos os melhores", assegura.