Hipismo disputa a Copa das Nações Os conjuntos de saltos do Brasil entram na pista do Centro Olímpico Eqüestre Markopoulo, nesta terça-feira, para a disputa da Copa das Nações, a competição por equipes, que leva em consideração os resultados das duas passagens do dia. Na primeira, às 3h (horário de Brasília), serão computados os resultados dos representantes das 16 nações classificadas para Atenas. Na segunda, às 14h30 (de Brasília), participarão apenas os competidores das 10 equipes mais bem colocadas pela manhã. O Brasil foi sorteado com a 15ª posição de entrada - pela ordem, saltarão Bernardo Resende Alves, Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, Luciana Diniz-Knippling e Rodrigo Pessoa. Para apurar a classificação final por equipes, são computados apenas os resultados dos três melhores conjuntos de cada país. O descarte, no entanto, não vale para as equipes que competem apenas com três conjuntos. Os medalhistas serão conhecidos após a disputa da noite.