Hipismo: Doda ganha patrocinador grego Depois de ter conseguido a vaga por equipes na Olimpíada de Atenas, falta à Confederação Brasileira de Hipismo determinar os concursos nos quais os conjuntos serão observados para definição dos quatro representantes do País. De toda forma, nunca o hipismo brasileiro pareceu tão bem servido em questão de montarias. Além de Rodrigo Pessoa, que conta com os cavalos do português Diogo Coutinho ? dentre eles ?Baloubet du Rouet?, considerado por muitos o melhor do mundo nos saltos ?, agora é Álvaro Affonso de Miranda Neto, o Doda, que conseguiu um patrocinador dos mais importantes do esporte internacional e já está com 17 animais na cidade de Saimes, a 30 quilômetros de Liège, na Bélgica, de propriedade do ucraniano Aleksander Onyshenco, empresário ligado à produção de gás. Doda, muito animado, explica que assinou contrato com Onyshenco ainda no ano passado, mas ainda não estava de posse dos cavalos e agora renovou visando à Olimpíada de Atenas. ?Estou com 12 cavalos, entre 9 e 11 anos, quatro deles olímpicos e de muito potencial, como nunca tive na vida. Um deles era o alemão Franke Sloothaak quem montava. Saltei um pouco na Espanha, em fevereiro e março, como adaptação, e em maio estarei participando de concursos todos os fins de semana.? Onyshenco tem apenas 35 anos e é um dos grandes investidores no hipismo internacional. Sua meta, diz Doda, é conseguir os melhores cavalos do mundo e já está pensando na Olimpíada de Pequim/2008. Nascido em Kiev, pratica o esporte e se mostra muito empolgado, continua o cavaleiro brasileiro, que também prepara os cavalos do ucraniano. Com um plantel de quase 20 animais ? a maioria alemães, mas também alguns holandeses ?, Doda não está mais no manège de Nelson Pessoa, o Neco, técnico da equipe brasileira. ?Tive de alugar cocheiras, porque o Neco tem muitos compromissos e eu acabaria ocupando metade das instalações dele. Mas fica a meia hora, em Saimes, também na Bélgica, quase fronteira com a Holanda.? Sobre os outros mais prováveis representantes brasileiros na Olimpíada, em agosto, Doda observa: além de Rodrigo Pessoa, Bernardo Resende Alves ? que treina no manège de Neco, também está com excelentes cavalos, e Luciana Diniz, que mora na Alemanha, com outros dois, com os quais vem conseguindo excelentes resultados em concursos. De São Paulo, o cavaleiro Vitor Alves Teixeira ? que foi o técnico da equipe da Argentina no Pan de São Domingos/2003 na classificação para a Olimpíada ? também avisa que está interessado em disputar uma vaga na equipe olímpica do Brasil para Atenas.