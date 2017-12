Hipismo: Doda volta a competir na Europa O cavaleiro brasileiro Álvaro Affonso de Miranda Neto, o ?Doda? volta a competir oficialmente nos principais concursos internacionais europeus a partir desta sexta-feira. Montando Audi San Diego, Doda participará do CSI de La Coruña, na Espanha, concurso que termina no domingo e terá as presenças de alguns dos principais cavaleiros da atualidade, como o suiço Markus Fuchs, líder do ranking mundial, os alemães Ludger Beerbaum, Marcus Ehning, Lars Nieberg e Otto Becker, e o brasileiro Rodrigo Pessoa, que está em sétimo lugar no ranking. Em La Coruña, Doda compete nesta sexta, às 21 horas (18 horas de Brasília) na prova Caixanova, contra o relógio e obstáculos de até 1,50 metro de altura. No sábado, às 21 horas, participa do Grand Prix Telefônica, com dois percursos distintos e obstáculos de até 1,60 metro; e domingo, às 21 horas, no Council La Coruña, prova de velocidade com 1,45 metro de altura nos obstáculos. Doda é cauteloso quanto às suas possibilidades no concurso de La Coruña. ?Meu cavalo está retornando às competições mais altas e fica difícil fazer qualquer tipo de previsão?. A namorada de Doda, Athina Roussel, também compete no concurso espanhol, na série internacional de 1,35 metro.