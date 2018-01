Hipismo: equipe brasileira vence em SP A equipe brasileira de hipismo, formada por Stephan de Freitas Barcha, Maira Machado Pinheiro, José Cícero Alves Jr. e Fábio C. Genes, venceu nesta sexta-feira, no Clube Hípico de Santo Amaro, em São Paulo, o Campeonato Americano de Mirins. O segundo lugar ficou com a Argentina e o terceiro, com outra equipe brasileira. Neste sábado, será realizada a final individual.