Hipismo: exame dos alemães dá positivo A Federação Eqüestre da Alemanha confirmou nesta quinta-feira que a contraprova do exame antidoping de dois cavalos da equipe olímpica do país deu positiva. Os dois animais envolvidos são Ringwood Cockatoo e Goldfever, montados por Bettina Hoy e Ludger Beerbaum, respectivamente. Com a confirmação do doping, a Alemanha deve mesmo perder a medalha de ouro por equipes na prova de saltos dos Jogos de Atenas - afinal, Ludger Beerbaum participou dessa conquista. Mas os cavaleiros ainda têm direito de defesa e o Comitê Olímpico Internacional espera isso para se pronunciar sobre o caso. Já Bettina Hoy, que disputou o Concurso Completo de Equitação (CCE), terminou em 4º lugar e não subiu ao pódio grego. Caso a Alemanha seja punida, o mais provável é que Ludger Beerbaum perca sua medalha. E a equipe alemã passe a ter o bronze na prova de saltos, dando ouro para os Estados Unidos e prata para Suécia. A substância encontrada em Ringwood Cockatoo foi o hidróxido de difenhidramina, um anestésico. E em Goldfever, foi detectada a presença de betametasona (antiinflamatório) em seu organismo.