Hipismo: exílio na Espanha Os cavalos do Brasil que disputam os Jogos Equestres Mundiais correm o risco de ter de ficar em Jerez de La Frontera, na Espanha. Até agora não estão assegurados os recursos para o pagamento do transporte aéreo de volta ao Brasil. Além disso, os 33 cavaleiros e amazonas e o restante da delegação que foram aos Jogos pagam a maior parte das despesas do próprio bolso. E não sabem como irão retornar os 17 cavalos ? trata-se de um transporte especializado, a US$ 20 mil a passagem. Leia mais no Estadão